Virginie Calmels fait condamner le parti Les Républicains

Virginie Calmels

"Le parti Les Republicains a été condamné ce mardi par le tribunal judiciaire de Paris à me verser 5000€ pr avoir soutenu de manière mensongère que je n’étais pas à jour de mes cotisations et que je ne pouvais pas me présenter à la présidence de LR. Me voilà rétablie dans mes droits." a annoncé Virginie Calmels sur son compte Twitter.

"Après avoir annoncé, fin août, son intention de briguer la présidence des Républicains, l'ex-numéro deux du parti a vu sa candidature être rejetée par la Haute Autorité du mouvement. En cause, une anomalie supposée dans l'adhésion de l'intéressée, qui ne serait pas à jour de cotisation. «Ne peuvent se porter candidats à la présidence du parti que les adhérents à jour de cotisation au 22 juillet», lui a alors signifié l'instance dans un courrier, pour justifier «l'irrecevabilité» de sa candidature." rappelle Le Figaro.

Chez LR, on constate simplement que la décision du tribunal évoque une suspension de l'irrecevabilité de la candidature décidée par la Haute Autorité, mais que ce même tribunal précise qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur le fond l'affaire.