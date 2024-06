Viol d’une enfant juive à Courbevoie : le récit du calvaire de la jeune fille

Image d'illustration

La jeune fille de 12 ans dit auprès des policiers avoir été violée et frappée par trois adolescents, l'insultant de « sale juive » dans un local désaffecté le samedi 15 juin. Récit des faits.

La jeune fille de 12 ans, victime d'un viol par plusieurs adolescents à Courbevoie (Hauts-de-Seine) le samedi 15 juin dernier, a détaillé auprès des policiers les faits qui s'y sont déroulés. BFMTV en a pris connaissance auprès d’une source proche de l’enquête.

Selon les informations de BFMTV, lorsque la police est arrivée, peu avant 20 heures le samedi soir, la jeune fille était en pleurs et tremblait. Âgée de 12 ans, elle explique aux policiers, avec l’accord de ses parents, être descendue en bas de chez elle dans l'après-midi pour voir un ami.

Après s’être séparés, la victime va croiser deux jeunes adolescents. Ces derniers lui demandent de rester avec eux. Face à son refus, les deux adolescents lui barrent le passage, la force à les suivre et arrivent vers un local désaffecté. À ce moment, un troisième adolescent arrive.

Dans le local, l’un des jeunes lui pose des questions sur sa religion et demande pourquoi la jeune fille s'en cacherait. Cette dernière répond alors qu'elle voulait se protéger et éviter toute agression. L’un des adolescents l’aurait alors insulté de « sale juive ».

La victime raconte ensuite avoir été frappée sur l’ensemble du corps, être jetée au sol, se faire tirer les cheveux. Puis les agressions sexuelles et les viols commencent tout comme des humiliations et des menaces. Gifles, insultes… Un briquet est notamment allumé à proximité de sa joue et la jeune fille est menacée d'être brûlée.

La jeune fille affirme que des photos et vidéos des faits sont aussi réalisées par ses ravisseurs. Après ce calvaire, ils la menacent de mort dans le cas où elle s'adresse à la police. Un message sera même envoyé sur le téléphone de la mère de la jeune fille pour dire que l'adolescente était retenue par des jeunes.

Le soir des faits, deux des trois mineurs ont été mis en examen des chefs de « viol aggravé (en réunion, sur mineur de 15 ans et en présence de mineurs) », « agression sexuelle en réunion », « tentative d’extorsion », « violences commises en réunion, sur mineur de 15 ans et à raison de la religion », « atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation », « enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel », « menace de mort réitérée » et « injure à raison de la religion ».

Le troisième suspect, lui, est placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de « viol », mais est mis en examen pour le reste des infractions visées au réquisitoire introductif.