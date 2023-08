Viol barbare de Cherbourg : une cagnotte lancée par les proches de la victime

L'hôpital Louis-Pasteur à Cherbourg (Manche), où la victime a été hospitalisée

Une cagnotte sur Leetchi vient d’être lancée par des proches de la victime du viol barbare de Cherbourg afin « qu’elle puisse être aidée plus tard quand elle sortira de l’hôpital », selon une information du Figaro. Alors que la jeune femme de 29 ans est toujours dans un coma artificiel, son état de santé n’a pas évolué depuis sa terrible agression, le 4 août dernier.

« On vit d'heure en heure, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On voit l'avenir un peu noir de son côté, on ne sait pas si elle pourra remarcher ou si psychologiquement elle ira bien », confie le père de la victime à nos confrères du Figaro.

Le vendredi 4 août, la jeune femme de 29 ans, qui habite seule au deuxième étage d'un immeuble du centre-ville de Cherbourg, se prépare pour partir au travail. Vers 8 heures du matin, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, un individu parvient à s'introduire chez elle.

Selon le témoignage de la victime, son agresseur (qu’elle avait déjà aperçu mais ne connaissait pas), la frappe au visage et sur tout le corps. S’ensuit du multiples viols, à l’aide d’un manche à balai notamment. Les médecins diagnostiquent chez la victime une perforation du colon, de l'intestin grêle, du péritoine et du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque élevé de choc septique.

Un suspect de 18 ans, désormais mis en examen et en détention provisoire, est interpellé une semaine plus tard. Oumar N., déjà condamné cinq fois par la justice, était connu dans son quartier pour ses nombreuses incivilités et des violences envers sa mère.

