Verts et violences sexistes : la mise en retrait de Julien Bayou est une décision collective

Julien Bayou

Julien Bayou "reste chef du parti, il reste co-président du groupe" Europe-Écologie Les Verts (EELV) à l'Assemblée "mais ses fonctions sont mises entre parenthèses", affirme Sandra Regol, vice-présidente des députés écologistes, invitée ce matin sur France Info. Le secrétaire national des Verts est accusé par son ex-compagne de "violences morales", selon les propos de Sandrine Rousseau.

Sa mise en retrait "temporaire" sera effective "jusqu'à nécessaire", ajoute Sandra Regol, alors qu'une commission interne au parti enquête sur ces accusations. Julien Bayou ne sera donc pas présent à la rencontre entre les chefs de groupes parlementaires et la Première ministre, Elisabeth Borne, prévue dans la journée. La co-présidente des Verts, Cyrielle Chatelain, s'y rendra seule précise France Info.

La mise en retrait de Julien Bayou est une "décision collective" et "C'est une diète médiatique et politique, c'est surtout un geste de respect envers les femmes qui sont mobilisées et qui sont en colère, pas spécialement contre lui, mais contre les hommes politiques qui ne font rien." a déclaré Sandra Regol qui a précisé : "La commission interne des Verts, composée de bénévoles "formés pour ce type d'affaire", n'a pas terminé son enquête. Julien Bayou sera entendu "bientôt". Le témoignage de son ex-compagne a déjà été recueilli."