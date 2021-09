Vers un redémarrage de l’épidémie de Covid-19 à l’automne selon Arnaud Fontanet

Alors qu’un conseil de défense doit se tenir ce mercredi pour adapter les règles du passe sanitaire, Arnaud Fontanet, professeur à l’Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, l’instance chargée de guider le gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire, met en garde contre une possible reprise épidémique souligne Le Parisien.

"Aujourd’hui, tous les indicateurs s’améliorent (...). Mais si on supprime le passe sanitaire dans certains départements, (...) Les Français doivent avoir à l’esprit qu’il peut être réinstauré aussi vite qu’il a été levé. À la moindre alerte, il faudra serrer la vis et le plus tôt possible. Nous ne sommes pas tirés d’affaire" explique le professeur.