Vers un pass sanitaire pour enregistrer son passage dans un lieu comme un musée et afin d'être informé ensuite en cas de contaminations

Musée du Louvre

Emmanuel Macron étudiera la semaine prochaine avec des membres du gouvernement la mise en place d'un "pass sanitaire" dans le cadre d'une réflexion sur la réouverture des lieux culturels souligne Le Progrès

Il s'agirait d'une application, d'un certificat ou d'un QR Code enregitrés sur votre téléphone mobile. Présenté à l'entrée de certains lieux, l'application faciliterait le traçage en cas de cas de Covid-19 dans ce slieux après votre visite.

"On va demander à ce que les gens s'enregistrent pour faciliter le système d'alerte (…) Que des personnes qui viennent à un événement s'enregistrent de la manière la plus simple et numérique" ce qui permettrait "d'alerter de manière automatique et de retrouver les cas contacts" en cas de contamination slon Emmanuel Macron.