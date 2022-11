Valérie Pécresse

Valérie Pécresse critique la RATP et attend de Jean Castex qu'il rétablisse la qualité du service. Elle l'a dit dans une interview au quotidien Le Parisien.

"J’ai saisi la RATP pour exiger la mise en place d’un plan de remédiation d’urgence et d’un échéancier pour revenir à une offre de service conforme au contrat qui nous lie à la RATP. En particulier sur les lignes 3, 4, 6, 8, 11, 12 et 13, les plus dégradées, avec des taux de régularité inférieurs à 91 % . Je demande un audit de ces 7 lignes pour avoir leurs résultats de production et de régularité en temps réel et pouvoir s’adapter sans attendre." a déclaré Valérie Pécresse.

"Nous demandions en septembre à la RATP de produire 98 % de l’offre de transports avant Covid, c’est vrai… Mais elle en a réalisé à peine plus de 90 % ! La RATP a été dans l’incapacité de produire le service demandé, c’est ça la réalité. Désormais, il est temps de revenir à 100 % de l’offre d’avant-Covid. Parce que ça y est, les Franciliens sont de retour dans les transports" a ajouté Valérie Pécresse.