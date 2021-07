Valérie Pécresse annonce officiellement sa candidature pour l’élection présidentielle de 2022

Candidate aux élections régionales à la présidence de la région Ile-de-France Valérie Pécresse avant le début d'un débat télévisé à Paris, le 14 juin 2021, sera candidate en 2022.

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, sera bien candidate à la prochaine élection présidentielle de 2022. Elle l'annoncera officiellement ce soir sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 puis réunira ses soutiens dans la foulée, au Pavillon Baltard.

Valérie Pécresse a accordé un entretien accordé au Figaro dans lequel elle explique cette décision par sa volonté de « restaurer la fierté française ».

« Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu’on parle au lieu d’agir. Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d’indécisions, et en fin de compte l’affaissement de notre pays. Je veux faire plutôt que chercher à plaire. Après un quinquennat pour pas grand-chose, et je le dis à regret, avec très peu de réformes, comme celle repoussée des retraites, des figures d’autorité abaissées et contestées, nos lois bafouées, des déficits abyssaux, des fractures accrues. Je veux remettre le pays en ordre. En 2022, la France doit prendre un nouveau départ ».

Valérie Pécresse a récemment été réélue à la tête de la région Ile-de-France.

Valérie Pécresse confirme au Figaro sa participation à la primaire :

« Je me présenterai en femme libre. Mais, nous avons un devoir d’unité et de jouer collectif, car il faut un seul candidat de l’alliance de la droite et du centre pour l’alternance. Je n’ai pas peur de la primaire. Je ferai tout pour gagner et rassembler ».