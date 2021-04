Vaccins Covid-19 : de nouvelles théories du complot deviennent virales en arabe sur Facebook

Institute of Strategic Dialogue

Sur Facebook, dans des dizaines de pages et de groupes arabes, les théories du complot sur la pandémie accumulent des millions de vues et de likes selon une étude de l'Institute for Strategic Dialogue.Facebook a été critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir abordé le problème de la désinformation en anglais, peu d'attention a été accordée à l'ampleur du problème en arabe, une langue pourtant parlée par plus de 400 millions de personnes note Wired.

À l'aide de CrowdTangle, un outil d'analyse appartenant à Facebook, en janvier et février 2021, des chercheurs ont ensuite produit une vision instantanée des communautés les plus importantes, y compris des groupes comptant jusqu'à 100 000 membres et des pages comptant jusqu'à 650 000 abonnés.

Entre autres, les vidéos sont tellement absurdes et manifestement fausses qu'il devrait être facile pour Facebook de les identifier et de les supprimer de manière proactive, selon les chercheurs de l'ISD.

La popularité de Facebook dans le monde arabe a grimpé en flèche ces dernières années, avec plus de 164 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2019.

Le rapport est disponible en ligne (20 pages en anglais) au format PDF.