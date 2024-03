Union européenne : un accord trouvé par les états membres sur la loi concernant les travailleurs des plateformes numériques

Un nouvel accord a été trouvé entre les états membres de l'UE pour les travailleurs des plateformes numériques, ce lundi 11 mars 2024.

Après plusieurs semaines de blocages, les États membres ont trouvé un accord politique ce lundi 11 mars sur une législation européenne censée renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques telles que Uber ou Deliveroo, a annoncé la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. "De meilleures conditions de travail pour les livreurs de repas à domicile ! Les ministres viennent d'approuver le texte de compromis sur la directive relative aux travailleurs des plateformes. Cela améliorera les droits et les conditions de plus de 28,5 millions d'Européens travaillant dans ce secteur », a-t-elle rapporté sur X (ex-twitter).

Un communiqué du Conseil de l’Union européenne précise que cet accord a pour but de rendre "plus transparente l’utilisation des algorithmes dans la gestion des ressources humaines, en garantissant que les systèmes automatisés soient surveillés par un personnel qualifié et que les travailleurs aient le droit de contester les décisions automatisées". Il doit aussi aider à "déterminer correctement le statut d’emploi des personnes travaillant pour les plateformes".