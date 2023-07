Une scène de sexe dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan provoque la colère du gouvernement indien

Cillian Murphy dans la bande-annonce de "Oppenheimer", sortie le 8 mai 2023. Universal Studios

Alors que triomphe en salle et auprès de la critique Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan qui raconte la vie de Ropert Oppenheimer et les mois qui ont précédé l'élaboration de la bombe atomique, l'enthousiasme ne s'est pas répandu jusque dans les rangs du gouvernement indien et son parti le BJP, conservateur, nationaliste et prônant le concept d'hindouité comme essence même de l'Inde. Par la voix de son "commissaire à l'information", Uday Mahurkar, le régime dirigé par le premier ministre Narendra Modi juge ainsi qu'une scène du film est "une attaque inquiétante contre l’Hindouisme".

La séquence qui a provoqué la fureur des conservateurs indiens est une scène de sexe entre le personnage principal, Robert Oppenheimer (interprété par Cillian Murphy), et son amante Jean Tatlock (Florence Pugh), selon le HuffPost. Dans cette scène, le scientifique lit une phrase issue de la Bhagavad-Gita, l’un des écrits fondamentaux de l’Hindouisme et aujourd'hui fortement associé au personnage historique d'Oppenheimer, qui l'avait prononcée par Robert Oppenheimer après l'essai "Trinity" de la bombe atomique, le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique : "Maintenant je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes."

Uday Mahurkar s'est dit hulcéré par l'utilisation de ces mots "sacrés", la considèrant comme "une attaque directe contre les croyances religieuses d'un milliard d'hindous tolérants, ce qui revient à mener une guerre contre la communauté hindoue". Le "commissaire à l'information" demande donc, dans une lettre adressée à Christopher Nolan, de faire retirer cette scène et de "préserver la dignité d'un livre vénéré".

Mais il y a peu de chance que la communication gouvernementale atteigne ses objectifs, à moins d'une menace de censure, Oppenheimer aurait réussi son entrée en salles en Inde, comme dans le reste du monde, assure CNN. Selon le média américain, le film a rapporté trois millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, score très honorable pour un film occidental, et ce malgré la colère des conservateurs.

L'initiative du gouvernement participe d'un effort concerté des nationalistes hindous de défendre plus ouvertements leurs positions idéologiques à l'international ces dernières années, qu'il s'agisse de politique intérieure, notamment vis à vis des minorités non-hindoues mais également à l'étranger, dans les représentations de l'Inde. Le premier ministre Narendra Modi a su par ailleurs se rendre suffisamment indispensable aux occidentaux sur de nombreux dossiers pour en récolter des honneurs et un respect renouvellé envers son pays, comme l'atteste sa visite honorifique du 14 juillet en France.