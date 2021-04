Une primaire pour la présidentielle 2022 ? La droite divisée

Xavier Bertrand

Pluiseurs candidats de droite déclarés ou potentiels pour l'élection présidentielle de 2022, comme Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, ou Laurent Wauquiez se disent favorables à une primaire, mais le patron de LR, lui, est contre.

La droite est divisée constatent Le Monde et aussi l'Obs. Les candidats au poste ne manquent pas : Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Valérie Pécresse, patronne de l’Ile-de-France, Laurent Wauquiez, à la tête d’Auvergne Rhônes-Alpes, Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR au Sénat, et même plus récemment Michel Barnier, ex-négociateur de l’Union européenne pour le Brexit.

Mais aucun ne fait l’unanimité au sein d’un parti encore très indécis. Entre eux, il va donc falloir trancher d’une façon ou d’une autre. Et de plus, Xavier Bertrand, candidat déclaré officiellement à la présidentielle a clairement annoncé qu'il ne participerait pas à une primaire