Ouvriers

La ministre néerlandaise des Affaires sociales et de l'Emploi, Karien van Gennip, lance un appel aux habitants des banlieues françaises qui sont sans emploi signale Le Journal du Dimanche qui cite un quotidien hollandais.

« Il y a un taux de chômage des jeunes vraiment élevé en France, surtout dans les banlieues. Je pourrais imaginer que nous investissions dans ces jeunes Français ou Espagnols qui sortent de l'école pour les faire travailler ici dans le secteur de l'hôtellerie ou de l'horticulture », a déclaré Karien van Gennip dans une interview au journal hollandais AD.

En France, 7,2% de la population active est au chômage, selon les données harmonisées d'Eurostat. Le taux de chômage de la zone euro est de 6,8% de la population active, son plus bas niveau historique. Dans l'UE, les taux de chômage les plus élevés en avril ont été enregistrés en Espagne (13,3 %), en Grèce (12,7 %) et en Italie (8,4 %). Les Pays-Bas ont un des taux de chômage le plus bas d'Europe (3,2 %) avec la République tchèque (2,4 %), l'Allemagne (3 %) et la Pologne (3 %).

La ministre a ajouté : « Nous avons environ un demi-million de travailleurs migrants aux Pays-Bas, 800 000 à 900 000 au total pendant l'année, car tout le monde ne reste pas ici toute l'année. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais notre économie repose aussi en grande partie sur les travailleurs migrants. On ne peut plus voir les Pays-Bas sans eux."