Un policier agressé au sabre en pleine rue à Versailles

Alors qu’il venait de signaler à une automobiliste son mauvais stationnement, le compagnon de celle-ci l'a menacé avant de lui porter un coup de sabre dans le dos. Le couple est actuellement en fuite.

En reculant, le policer est tombé par terre. Le suspect en a profité pour lui porter un coup dans le dos, avec le plat de la lame du sabre, sans le blesser. Le policier, hors service, s’est relevé en sortant son arme de service et a décliné sa fonction. L’agresseur et sa compagne ont réussi à s’enfuir et n’ont pour l’heure pas été retrouvés, malgré les recherches. La victime a déposé plainte et l’information a été confirmée par le paquet de Versailles. Au vu des premiers éléments de l’enquête, « l’agression ne serait pas en lien avec sa qualité de policier », ce qui constituerait un facteur aggravant.