Surveillance Un nouveau logiciel espion israélien cible des journalistes et politiques

Le logiciel espion a été créé par l’entreprise QuaDream Ltd, elle-même fondée par un ancien responsable militaire israélien et ancien membre de la société israélienne NSO Group, le créateur de Pegasus, affirme l’organisme spécialiste des questions de cybersécurité. Celui-ci servirait à cibler des journalistes et des personnalités politiques dans plusieurs pays, selon le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab.

En juillet 2021, une enquête coordonnée de plusieurs médias avait révélé une liste de plus de 50.000 noms d’individus susceptibles d’avoir été surveillés via Pegasus.