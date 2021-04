Un malade du Covid sur trois victime de troubles neurologiques ou psychiatriques dans la période de six mois qui suit

Hôpital

"Résultats neurologiques et psychiatriques à 6 mois chez 236379 survivants du COVID-19: une étude de cohorte rétrospective utilisant des dossiers de santé électroniques" Un travail publié dans le journal spécialisé The Lancet Psychiatry montre qu'un malade du Covid sur trois est atteint, dans les six mois qui suivent sa maladie, d'anxiété (17%) et de troubles de l'humeur (14%).

Les auteurs expliquent : "Nous avons estimé l'incidence de 14 résultats neurologiques et psychiatriques dans les 6 mois suivant un diagnostic confirmé de COVID-19: hémorragie intracrânienne; accident vasculaire cérébral ischémique; parkinsonisme; Le syndrome de Guillain Barre; troubles des nerfs, des racines nerveuses et des plexus; jonction myoneurale et maladie musculaire; encéphalite; démence; troubles psychotiques, de l'humeur et anxieux (groupés et séparément); trouble lié à l'usage de substances; et l'insomnie."

Si le risque au niveau individuel de la plupart de ces troubles neurologiques et psychiatriques est faible, l'impact peut être "considérable" pour le systèmes de santé en raison de l'ampleur de la pandémie,selon le professeur Paul Harrison de l'Université d'Oxford, Royaume-Uni cité par France 24

D'autant plus que souvent ces troubles sont "chroniques". Il faudrait donc que les systèmes de santé soient dotés de ressources pour faire face à cette situation