Ukraine : un centre de torture russe était installé dans une prison de Kherson

Char Russe

L'envoyé spécial du journal Le Monde à Kherson a recueilli des témoignages de tortures qui se seraient déroulées dans une prison de la ville.

Un habitant raconte ainsi qu'il a été arrêté le dernier samedi d’août, vers 13 heures, puis interrogé, frappé et torturé :

« Le lendemain, ils m’ont emmené dans un sous-sol pour un interrogatoire. Ils m’ont d’abord frappé avec des matraques de policier, le dos, les jambes."

« Ils ont baissé mon pantalon et ont placé deux électrodes sur mes testicules. Ils tournaient la manivelle de plus en plus vite, pour produire plus d’électricité. Puis ils ralentissaient. Puis ils accéléraient. Ensuite, ils ont connecté l’un des fils à un téton, l’autre étant toujours sur un testicule. Et ils ont recommencé. » Vitaliy estime que l’interrogatoire a duré une heure et demie, et la torture à l’électricité une demi-heure. Il est ramené en cellule."

« La douleur était insupportable. J’étais trempé de sueur. Mes compagnons de cellule m’ont nettoyé le visage, puis je me suis effondré sur le sol, évanoui. » Son interrogatoire et la fouille de son téléphone n’ayant rien donné, Vitaliy est libéré le mardi.