Ukraine, le point : Le conflit dans son 100e jour de combats

Char russe

Ce vendredi, la guerre en Ukraine franchit un cap symbolique, celui du 100e jour de l'invasion russe. Pour le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, c'est à « une guerre d'usure » qu'il faut se préparer, un conflit qui est parti pour durer sur le « long terme » écrivent Les Echos.

La crise ukrainienne rétablit les contacts entre Etats-Unis et Arabie Saoudite

Selon plusieurs médias américains, Joe Biden va se rendre, fin juin, en Arabie saoudite pour discuter des prix du pétrole avec Mohammed ben Salmane. Le président américain, qui veut également isoler la Russie, avait pourtant promis de traiter la monarchie saoudienne en « paria » après l'assassinat de Jamal Khashoggi.

Plus de 400 km de « routes aux standards européens » avaient été détruites ainsi que 33 hôpitaux, 237 cliniques rurales, près de 70 écoles et 50 maternelles, a indiqué ce matin Serguiï Gaïdaï, gouverneur du Donbass.

La guerre de siège, d’usure, hier Marioupol, aujourd’hui Severodonetsk, a succédé à l’offensive massive, totale. « Après avoir essayé d’avaler tout cru l’Ukraine, l’ours russe grignote, décrit Pierre Servent, consultant Défense du Parisien. Il dispose d’une sacrée réserve d’artillerie, de chars, d’avions, etc., lui permettant d’avancer lentement mais sûrement ». Un seul chiffre en atteste : dans le Donbass, cœur stratégique du conflit aujourd’hui, on dénombre 2 500 pièces d’artillerie côté russe, contre 250 du côté ukrainien ajoute Le Parisien.

Le rouleau compresseur russe, supérieur à l’armée ukrainienne dans le Donbass, à la fois par ses capacités aériennes et par la puissance de son artillerie, a d’ores et déjà transformé Sievierodonetsk en un champ de ruines. La ville serait « endommagée à 90 % », selon le gouverneur, et les habitants qui y sont restés vivent sans eau, sans électricité, sans nourriture écrit Le Monde.