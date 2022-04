Ukraine, le point : Kiev va recevoir des armes lourdes de plusieurs pays

Char russe

Une trentaine de personnalités américaines se voient interdire l'entrée en Russie pour une durée indéterminée. Parmi elles on trouve la patron de Meta (Facebook) Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Même interdiction d'entrer en Russie pour une soixantaine de personnalités canadiennes.

Le FMI souhaite que l'aide financière à l'Ukraine doit être accordée «le plus possible» sous forme de dons et non de prêts pour éviter que Kiev ne se retrouve avec une dette énorme à la fin de la guerre.

Des pays de l'est de l'Europe vont fournir des armes lourdes et des chars à l'Ukraine selon la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

Pas d'accord entre l'Ukraine et la Russie pour l'ouverture de couloirs d'évacuation pour les civils selon l'Ukraine.

Les Etats-Unis renforcent leur aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 800 millions de dollars : artillerie lourde, munitions, drones. Même décision au Canada.