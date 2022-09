Ukraine : le dernier réacteur de la centrale nucléaire de Zaporijjia a été débranché

Un militaire russe patrouille sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia à Energodar, le 1er mai 2022.

Dans le sud de l'Ukraine, le dernier réacteur opérationnel de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes, a été débranché du réseau ce lundi, selon les précisions de l'opérateur d'État ukrainien Energoatom.

« Le réacteur numéro 6 a été arrêté et débranché du réseau », a indiqué Energoatom sur Telegram mettant en cause un incendie « qui s'est déclaré à cause des bombardements » et endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe est au coeur du conflit entre forces russes et ukrainiennes.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a récemment visité le site de la centrale nucléaire.

La situation de la centrale de Zaporijia inquiète de nombreux dirigeants internationaux. Les deux belligérants s'accusent mutuellement d'avoir mené les bombardements qui ont visé ce site, et de risquer de déclencher une catastrophe nucléaire