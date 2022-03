Ukraine : le dégel transforme les routes et les champs en bourbiers où les blindés s'enlisent

En cause : une courte période de dégel qui est venue ramollir les sols. Dans cette région du monde, gelée quasiment tout au long de l’hiver, le phénomène de « raspoutitsa », « la saison des mauvaises routes » en russe, pourrait jouer sur l’issue de l’invasion russe.

Les véhicules avec des chenilles comme les chars d’assaut, eux, peuvent « couper à travers champs » et s’affranchir de cette boue épaisse. « Mais ils seront moins rapides donc plus vulnérables et vont aussi consommer deux à trois fois plus de carburant, explique Cédric Mas, un historien militaire. Et quand on voit les soucis logistiques, d’approvisionnement de l’armée russe… Les camions-citernes ne sont pas sur chenilles, eux. »

Selon Cédric Mas cité par Le Parisien : " cette raspoutitsa est l’une des clés de la guerre. "