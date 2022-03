Ukraine: dans son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a justifié l'implication américaine

Joe Biden

La situation en Ukraine, a été le premier sujet abordé par Joe Biden lors de son discours sur l'état de l'Union. Le sujet a occupé un bon tiers de son intervention d'un peu plus d'une heure souligne Le Point.

« Tout au long de notre histoire, nous avons appris la leçon selon laquelle, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent davantage de chaos. Ils continuent. Et le coût et les menaces pour les Américains et le monde augmentent" a déclaré Joe Biden (cité par Le Point), en présence de l'ambassadrice d'Ukraine aux Etats-Unis