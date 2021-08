Ukraine : Vitali Chychov, militant biélorusse, a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev

Des policiers quittent l'endroit où Vitali Chychov, le chef de la Maison biélorusse en Ukraine, une ONG, a été retrouvé pendu dans un parc, près de la capitale Kiev, le 3 août 2021.

Vitali Chychov, le directeur d'une ONG aidant les personnes ayant fui la Biélorussie a été retrouvé pendu à Kiev, en Ukraine, selon la police ce mardi 3 août. Un communiqué a été publié :

« Le citoyen biélorusse Vitali Chychov, disparu à Kiev hier, a été retrouvé pendu aujourd'hui dans l'un des parcs de Kiev, à proximité du lieu où il habitait ».

Selon l'une des versions étudiées et d’après des informations de la BBC, il pourrait s'agir d'un « meurtre camouflé en suicide », selon la police, qui a ouvert une enquête pour « meurtre ». A la tête de l'organisation Maison biélorusse en Ukraine, Vitali Chychov, âgé de 26 ans, était sorti faire un jogging lundi matin. Il n'était pas revenu.

L'ONG Maison biélorusse en Ukraine, que présidait Vitali Chychov, a dénoncé sur Telegram une « opération planifiée des tchékistes » :

« Vitali était surveillé et la police (ukrainienne) en avait été notifiée. Nous avions été avertis à plusieurs reprises à la fois par des sources locales et par des personnes au Bélarus de (la possibilité de) toutes sortes de provocations, allant jusqu'à l'enlèvement et à la liquidation ».

Vitali Chychov s'était enfui à Kiev à l'automne de 2020, face à la virulence croissante de la répression du gigantesque mouvement de contestation contre la réélection d'Alexandre Loukachenko.

Vitali Chychov s'occupait d'aider ses compatriotes exilés en Ukraine, a expliqué à l'AFP Alena Talstaïa, responsable de l'ONG bélarusse Razam. Il participait également à l'organisation des protestations contre le régime de Minsk à Kiev, selon son ONG.

La police a déclaré avoir récupéré le téléphone portable et les objets personnels de Vitali Chychov sur les lieux. La police demande à tous ceux qui l'ont connu de fournir des renseignements sur les dernières semaines de sa vie, son état d'esprit et les éventuelles menaces qui pesaient sur sa vie.

Un collègue, Yuri Shchuchko, a déclaré à Current Time TV que la police avait précisé que Vitali Chychov avait des marques sur le visage, suggérant qu'il avait été battu.

Yuri Shchuchko a déclaré que les agents des services de sécurité ukrainiens et la police avaient averti en privé son ONG, Maison biélorusse en Ukraine, des menaces contre les militants, selon la BBC :

« Ils ont dit que nous devrions nous surveiller parce qu'un réseau biélorusse du KGB [police secrète] était actif ici et que tout était possible ».

L'Ukraine, la Pologne et la Lituanie sont les principales destinations de ceux qui fuient les persécutions.

Les Nations Unies ont déclaré que la mort de Vitali Chychov ajoute un autre niveau à « nos inquiétudes concernant ce qui se passe en Biélorussie », et ont appelé à une enquête rigoureuse.

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, la sprinteuse Krystina Timanovskaya, 24 ans, a obtenu un visa humanitaire de la Pologne après avoir refusé l'ordre de son équipe de rentrer rapidement en Biélorussie. La jeune athlète a déclaré qu'elle avait été emmenée de force à l'aéroport pour avoir critiqué les entraîneurs de l'équipe et a fait part de ses craintes pour sa sécurité.

L'élection présidentielle contestée d'août dernier a été le catalyseur d'une sévère répression contre l'opposition au gouvernement d’Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994.