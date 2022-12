Twitter : Elon Musk s’engage à rétablir les comptes de journalistes suspendus

Elon Musk va rétablir un certain nombre de comptes de journalistes qui avaient été suspendus.

Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a promis ce vendredi qu'il allait rétablir les comptes qui suivaient les moindres déplacements de son jet privé. « Les comptes qui avaient publié ma localisation vont voir leur suspension levée », a-t-il précisé. Une vive polémique a éclaté suite à la suspension de certains comptes qui critiquaient Elon Musk.

Une douzaine de journalistes américains avaient été suspendus du réseau social. Parmi eux figuraient des employés de médias comme CNN (Donie O'Sullivan), The New York Times (Ryan Mac), The Washington Post (Drew Harwell) ainsi que des journalistes indépendants.

La majorité de ces comptes étaient de nouveau actifs ce samedi 17 décembre dans la matinée.

Ces suspensions avaient été décidées par Elon Musk lui-même, qui accusait ces comptes de mettre en danger sa sécurité ainsi que celle de sa famille.

Face aux critiques, le propriétaire de Twitter a lancé un sondage. 59% des votants ont demandé le rétablissement immédiat des comptes concernés.