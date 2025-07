Fierté chinoise

Tiktok : Alors que la plateforme est visée par une enquête de l'UE, Pékin défend son fleuron de la tech, affirmant son attachement à "la confidentialité des données"

« Le gouvernement chinois attache une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des données et les protège conformément à la loi », a assuré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, rejetant toute implication de Pékin dans un éventuel stockage illégal de données personnelles via TikTok. Une déclaration qui intervient alors que la plateforme fait l’objet d’une enquête approfondie de l’Union européenne sur ses pratiques en matière de protection des données.