Tempête en Nouvelle-Aquitaine : des rafales de 100 km/h annoncées sur la façade Atlantique

Des mesures de prudence sont à prendre dans la région. Avec une mer de force 6 à 7 et des vagues de 4 à 9 mètres, le littoral atlantique sera agité de vendredi à lundi.

Une dernière recommandation martelée par la préfecture maritime de l’Atlantique à l’approche d’un week-end particulièrement houleux sur le front de mer. Des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 100 km/h, une mer de force 6 à 7 et des vagues de 4 à 9 mètres, susceptibles de provoquer des submersions, sont annoncées entre vendredi et lundi midi.

Dans ces conditions, il est préconisé de reporter toute sortie en mer et de ne pas se balader sur les plages et leurs abords ni à pied, ni en voiture, ni même pour contrôler le mouillage de son bateau. Et pour ceux qui se baladeraient en ville, il est recommandé de rester vigilant aux éventuelles chutes d’objets divers positionnés sur les balcons qui n’auraient pas été rangés, de ne surtout pas intervenir sur les toitures durant les vents et de ne toucher en aucun cas des fils électriques qui seraient tombés au sol.