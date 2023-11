Tempête Ciaran : Emmanuel Macron et plusieurs ministres attendus dans le Finistère pour rencontrer les secours et des sinistrés

Le chef de l'Etat sera accompagné de Gérald Darmanin (Intérieur), Christophe Béchu (Transition écologique), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Hervé Berville (secrétaire d'Etat chargé de la Mer) à Plougastel-Daoulas.

Emmanuel Macron est attendu à Plougastel-Daoulas, au sud de Brest, vendredi 3 novembre en début d'après-midi, selon l'Elysée. Le chef de l'Etat sera accompagné de plusieurs ministres – Gérald Darmanin (Intérieur), Christophe Béchu (Transition écologique), Agnès Pannier-Runacher (Transition énergétique) et Hervé Berville (secrétaire d'Etat chargé de la Mer) – et entend "rencontrer et remercier les forces de secours mobilisées" et échanger également avec des sinistrés.