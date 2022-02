Tanguy David, jeune militant pro-Zemmour d'origine malienne, victime d'injures racistes à Paris

Tanguy David

Agressé et insulté dans la nuit de vendredi à samedi à Paris

Tanguy David, 18 ans, jeune militantdu candidat à la présidentielle Éric Zemmour,membre du Pôle communication de Génération Z et étudiant en droit à la faculté de Caen (Calvados) a été agressé et insulté vendredi soir, avenue des Champs-Élysées (VIIIe) à Paris selon Le Parisien.

Il a été pris à partie par un petit groupe d’hommes, d’origine africaine et nord africaine, et encerclé par six d’entre eux. « Sale négro », lui auraient-ils dit : « Qu’est-ce que tu fais avec ce fils de p… de Zemmour. Tu es un sale nègre comme les autres ! Pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays ? »

Trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences et injures à caractère raciste. Tanguy David a porté plainte.

Samedi matin le jeune homme a remercié les policiers : « Je remercie la brigade de nuit de la préfecture de police, qui a procédé à l’arrestation d’un groupe de personnes à Paris qui m’ont vilipendé et ont proféré des propos racistes à mon égard. »

Les individus avait reconnu le militant, puisqu'il avait été médiatisé après le meeting du candidat d'extrême droite à Villepinte précise BFM TV.