Tensions Taiwan : Un hélicoptère chinois et trois navires de guerre près de l’île

La réponse de Pékin après la rencontre entre la présidente de Taïwan et le président de la Chambre des représentants américaine en Californie a été immédiate. La Chine a envoyé des navires de guerre ce jeudi dans les eaux autour de Taïwan, peu après avoir déployé un porte-avions et promis une réponse "déterminée" à la rencontre entre la dirigeante de l'île autonome et le président de la Chambre des représentants américaine en Californie, a annoncé la Défense taïwanaise.

La présidente de Taïwan Tsai Ing-wen, a salué "le soutien indéfectible" de Washington envers Taïwan lors d'une rencontre mercredi avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Cependant, Pékin a toujours menacé d'une riposte si un tel entretien avait lieu et a déployé un porte-avions près de Taïwan des heures avant la rencontre.