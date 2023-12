Taïwan : la Chine est consciente des « graves conséquences » d'une escalade, selon l’UE

Le sommet - le premier en face-à-face en plus de quatre ans - survient à un moment de reprise des échanges diplomatiques entre Bruxelles et Pékin, au sortir de la pandémie de Covid-19 qui avait isolé la Chine du reste du monde.

«La Chine est le plus important partenaire commercial de l'UE», a également rappelé Ursula von der Leyen lors de sa rencontre avec le chef de l’État chinois lors du sommet UE-Chine.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite jeudi «satisfaite» d'être tombée d'accord avec le président chinois Xi Jinping sur la nécessité de relations commerciales plus équilibrées entre l'Union européenne et la Chine. « Je suis très satisfaite d'avoir convenu avec le président Xi que les relations commerciales devraient être équilibrées entre nous » a affirmé Ursula Von der Leyen lors d'une conférence de presse à Pékin, à l'issue d'un sommet UE-Chine.

Le président chinois Xi Jinping a lui appelé à « répondre ensemble aux défis mondiaux et travailler ensemble pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde ». « La Chine et l'UE devraient être des partenaires dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique », a-t-il précisé, soulignant l'importance de la « confiance politique » entre les deux partenaires.

Le sommet - le premier en face-à-face en plus de quatre ans - survient à un moment de reprise des échanges diplomatiques entre Bruxelles et Pékin, au sortir de la pandémie de Covid-19 qui avait isolé la Chine du reste du monde. Depuis plusieurs mois, plusieurs commissaires européens ont ainsi fait le déplacement dans le pays pour renouer le dialogue en personne.