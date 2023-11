Tags d'étoiles de David: qu'est-ce que RRN, le réseau russe accusé de manipuler les réseaux sociaux ?

Un immeuble dont la façade est recouverte d'étoiles de David peintes pendant la nuit, dans le quartier d'Alésia à Paris, le 31 octobre 2023

La France accuse la Russie d'avoir « amplifié » la diffusion sur les réseaux sociaux des photos des étoiles de David taguées à Paris et en banlieue. Le réseau russe Recent Reliable News (RRN) est soupçonné de se cacher derrière cette « ingérence »

C'est la deuxième fois que le lien est fait entre la Russie et les dizaines de tags d'étoiles de David qui ont été retrouvées à Paris et dans sa banlieue à la fin du mois d’octobre. Après avoir envisagé un commanditaire « à l’étranger », potentiellement russe, le quai d'Orsay déplore désormais une « opération d’ingérence numérique russe » contre le pays.

Viginum, le service technique et opérationnel de l’État chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères, a détecté, ce lundi, « l’implication d’un réseau de 1.095 bots sur la plateforme X (anciennement Twitter), ayant publié 2.589 posts contribuant à la polémique liée aux étoiles de David taguées au pochoir dans le 10e arrondissement de Paris », d'après un communiqué du quai d'Orsay publié ce jeudi 9 novembre.

Derrière cette « amplification artificielle », Viginum soupçonne « avec un haut degré de confiance » que se cache le réseau russe Recent Reliable News (RRN) (pour « informations récentes et fiables »).

Ce réseau est affilié à un site pro-russe, RRN.world, créé le 10 mars 2022, quelques jours après le déclenchement de « l'opération militaire spéciale » russe en Ukraine. Il diffuse des informations dans plusieurs pays européens, comme en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Serbie. Parmi les moyens d'actions de ce réseau, l'usurpation de l'identité de médias nationaux et de sites gouvernementaux européens, précise une note de Viginum rédigée en juin 2023. De faux sites qui ressemblent en tout point au Parisien, au Figaro, au Monde ou encore à 20 minutes ont été créés, sur lesquels sont diffusés de fausses informations. RRN est aussi derrière la création de réseaux de faux comptes, sur Facebook et Twitter notamment.