Bombe à retardement

Syrie : les forces kurdes menacent d’interrompre leur mission de gestion et d’encadrement des camps de prisonniers issus de l’Etat islamique

Plus de 50.000 personnes vivent actuellement à al-Hol, le plus grand camp de détention pour les anciens combattants de l'Etat islamique et leurs familles. Les frappes menées par la Turquie dans la région menacent les forces kurdes et la sécurité de ces camps de prisonniers.