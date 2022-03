Olivier Véran

La levée des principales restrictions contre le coronavirus est intervenue le 14 mars, bien que les indicateurs sanitaires ne correspondent pas tout à fait à ceux fixés par le gouvernement pour alléger les mesures a reconnu Olivier Véran mercredi matin sur France Info.

En levant l'essentiel des restrictions, lundi, le gouvernement a, pourtant, "pris la bonne décision", a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, et ce même si la France, à l'heure actuelle, fait face à un rebond épidémique.

"Ce que nous disent les modèles de l'Institut Pasteur, c'est qu'effectivement ça va monter jusqu’à la fin mars, on risque d’atteindre 120 000 / 150 000 contaminations par jour, et ensuite on s’attend à une décroissance", convient Olivier Véran, invité de France Info. Le ministre de la Santé affirme toutefois qu'"on n’a pas de risque de saturation des hôpitaux".

"Si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie !'", a-t-il lancé. Ces deux pays, voisins de la France, "connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal" et "qu'ils ont maintenu le port du masque dans les lieux fermés. En Italie c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces!", a ajouté Olivier Véran.