Stade de France : des policiers et des spectateurs évoquent des vols et des agressions sexuelles sur des femmes

Stade de France

Vols à l'arraché, spectateurs dépouillés mais aussi agressions sexuelles ont marqué le samedi soir cauchemardesque au Stade de France, en marge de la rencontre Liverpool - Real Madrid raconte Le Figaro.

«C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Je n'avais jamais vu ça, des équipes de blédards de Barbès, de Saint-Denis.... J'ai vu des femmes se faire toucher la poitrine, ils ont arraché des sacs», assure un policier présent sur le dispositif de sécurité.

Un second fonctionnaire, lui aussi sur le terrain samedi, confirme des agressions sexuelles commises aux abords du stade. «J'ai entendu des histoires de mains baladeuses mais je n'ai rien vu», poursuit un troisième, plus prudent.

«On a eu des remontées de terrain à ce sujet mais ça ne s'est pas matérialisé par des interpellations ou des dépôts de plainte», explique Erwan Guermeur, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP police FO 93, cité par Le Figaro.

Sur les réseaux sociaux, des supporters espagnols et anglais confirment des agressions sexuelles : «J'ai vu des filles pleurer parce que des mecs les avaient touchées», écrit Luis, un supporter du Real Madrid, sur Twitter, lui aussi cité par Le Figaro. Il évoque «des groupes de 30 à 40 personnes se précipitant sur des familles madrilènes pour les voler et plus encore» à leur sortie du stade.