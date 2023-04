Soudan : Un cessez le feu de 72h sous patronage américain annoncé par Anthony Blinken

Soudan : Un cessez le feu de 72h sous patronage américain annoncé

Le communiqué que M. Blinken a publié fait état "d'intenses négociations" afin d'arriver à ce cessez le feu prenant effet "à compter de minuit le 24 avril et devant durer 72h". Par ailleurs, le groupe des FSR, force paramilitaire rebelle, ont annoncé pour leur part une "trève dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et à la facilitation du mouvement des civils". L'armée est, pour sa part, restée silencieuse.

Du côté des civils, le FLC (Forces de la Liberté et du Changement, bloc civil historique du pays) a réagit par la voix de son porte-parole, Khaled Omar Youssef, se félicitant d'une médiation américaine ayant permis d'instaurer cette trève humanitaire dont il pense qu'elle "donnera lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez le feu définitif". Antony Blinkin a par ailleurs communiqué sur la mise en place d'une "commission" avec pour mission d'arbitrer le conflit en vue d'une cessation définitive des violences dans le pays. A ce sujet, les échanges du sécretaire d'État américain autant avec les voisins africains du Soudan qu'avec les généraux impliqués ont été soutenus ces derniers temps.

Les combats dans le pays ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés selon l'OMS, la capitale Khartoum étant plongée dans un chaos meurtrier d'explosions, de raids et de tirs depuis le 15 avril, poussant les capitales étrangères a rapatrier leurs ressortissants et les habitants à fuir vers les campagnes. Les plus déterminés à rester doivent survivre sans hôpitaux, privés d'eaux et d'électricité et soumis aux pénuries de nourriture. Avec un risque que les violences pour l'instant circoncises au Soudan ne fassent tâche d'huile et n'embrasent toute la région.

Reste encore à déterminer si la trève sera respéctée ; les généraux en ont déjà décrétées plusieurs, la plupart rompues par des combats dont chaque camp se rejette mutuellement la responsabilité. Cette fois, "durant cette période, les Etats-Unis s’attendent à ce que l’armée et les FSR respectent pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu", a prévenu M. Blinken, comme un avertissement.