Snapchat doit arrêter d’être le réseau social de la drogue selon Gérald Darmanin qui dénonce l'ubérisation du trafic

Gérald Darmanin

Interrogé par France Inter, mecredi matin, sur de nouvelles tensions dans certains quartiers, le ministre de l'Intérieur explique : "J’ai demandé aux policiers et aux gendarmes d’être présents dans tous les quartiers de la République et de lutter contre la drogue. Évidemment, si vous voulez le calme, il ne faut pas envoyer les policiers et les gendarmes lutter contre ceux qui font 15.000, 20.000, jusqu’à 100.000 euros parfois parce qu’ils trafiquent du cannabis ou de la cocaïne. On a doublé les saisies de cannabis et de cocaïne, on a triplé les saisies d’héroïne, doublé les arrestations de trafiquants. On démantèle chaque jour des dizaines de points de deal, donc forcément il y a des réactions."

Et Gérald Darmanin ajoute "Nous travaillons aujourd’hui à comprendre ce que ce trafic de drogue fait naître comme nouveaux moyens, notamment ce qu’on appelle “l’ubérisation”, des livraisons à domicile via les réseaux sociaux. Snapchat doit arrêter d’être le réseau social de la drogue !"

Questionné sur la dépénalisation du cannabis, pour lutter plus efficacement contre le trafic, le ministre répond : "Je trouve que c’est un drôle de raisonnement. D’abord, ça tombe très mal au moment où l’assassinat de Mme Halimi a été commis visiblement par quelqu’un qui consommait du cannabis, où l’assassinat du policier à Avignon était lié au trafic de stupéfiants…".