Sida : le traitement préventif PreEP peut être prescrit par tous les médecins pour éviter une contamination lors de rapports sans préservatifs

Olivier Véran

Olivier Véran a annoncé dans un communiqué "la simplification de l’accès à la Prophylaxie pré exposition (PrEP) au VIH : une avancée supplémentaire pour lutter contre l’épidémie de VIH".

"L’engagement pris lors de la journée mondiale du sida du 1er décembre 2020 par le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran est tenu. La prescription initiale des médicaments aujourd’hui utilisés pour la prophylaxie pré exposition (PrEP) au VIH est désormais ouverte à l’ensemble des médecins, et notamment aux médecins généralistes. Jusqu’à présent réservée aux médecins hospitaliers ou exerçant dans les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), il sera possible, à compter du 1er juin 2021, à tout médecin d’assurer la prescription initiale de la PrEP." écrit le ministère

Aujourd’hui plus de 30 000 personnes sont sous PrEP mais ce n’est pas suffisant pour casser les chaînes de nouvelles contaminations et faire baisser puis disparaître l’épidémie. Par ailleurs, la crise sanitaire Covid-19 a mis en évidence la chute de l’activité de dépistage du VIH (-10%) et des IST bactériennes (-6%) en 2020, et la diminution du recours à la PrEP, précise le ministère de la Santé.