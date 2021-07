Olivier Véran

Invité sur RTL, mardi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré que la quatrième vague "est une épidémie de jeunes" et "Les 15-30 ans, et même les 20-30 ans, ont le taux d'incidence le plus élevé".

Dans les Pyrénées-Orientales "le taux d'incidence est de plus de 1.000 chez les jeunes" car cette tranche de la population "est moins vaccinée que les personnes âgées".

Les jeunes "font moins de covid graves, mais font des covid longs".

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 10.000 personnes ont été affectées par le coronavirus dimanche 18 juillet