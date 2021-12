Selon le frère de Tariq Ramadan, les nouvelles maladies sont en partie dues à la turpitude des hommes

Centre islamique de Genève

Face au coronavirus, Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève (CIG) et frère aîné de Tariq Ramadan, estime que ce sont les péchés des hommes qui ont provoqué la colère de dieu souligne Le Point.

Se référant aux enseignements du prophète Mahomet, il explique que l'une des causes des maladies nouvelles, et aujourd'hui du coronavirus « est le fait que les hommes se livrent ouvertement à la turpitude, comme la fornication et l'adultère, ce qui déclenche des maladies et des épidémies nouvelles » comme il le dit dans un prêche audio d'environ huit minutes, tout en reconnaissant qu'il est nécessaire de « se conformer aux directives médicales ».

Hani Ramadan, petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans en Égypte, ne fait pas mystère de son appartenance à cette confrérie, contrairement à son frère Tariq ajoute le correspondant du Point à Genève.

Et Hani serait surtout un habitué des provocations. En septembre 2002, il publie dans Le Monde une tribune, intitulée « La charia incomprise », dans laquelle il explique que la lapidation constitue « une forme de purification ».