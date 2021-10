Selon la presse britannique, Bruxelles demande à la France de calmer la polémique sur les permis de pêche des bateaux français

Pêche

La France a exhorté l'UE à couper l'accès de la Grande-Bretagne aux marchés de l'énergie et à imposer des taxes commerciales dans le cadre de mesures de «rétorsion», après que des dizaines de pêcheurs français se soient vu refuser des permis de pêche au chalut dans les eaux britanniques.

Mais des sources bruxelloises citées par le Daily Telegraph, mais non identifiées, affirment que la Commission européenne, qui négocie au nom du bloc, a dit à la France de "calmer le jeu" et de cesser de proférer des menaces afin qu'une solution "à l'amiable" puisse être trouvée.

Jersey a déclaré aujourd'hui qu'il était peu probable que la France donne suite à la menace de couper l'électricité car cela priverait 108 000 insulaires d'électricité, ainsi que l'hôpital et les écoles de Jersey.

"Je ne crois donc pas que cela se produira", a déclaré le ministre des Relations extérieures de Jersey, Ian Gorst. Et la la Commission Européenne a adopté une approche plus douce et souhaite mener une enquête approfondie sur le différend avant de décider de réagir, ont déclaré des initiés.

Le Daily Telegraph cite un "diplomate de l'Union Européennne" qui aurait déclatré "Une fois de plus la France instrumentalise l'Union Euroépennne au profit d ses intérêts nationaux".