Selon l'Insee, le moral des ménages atteint son taux le plus haut depuis 15 mois

La crise sanitaire s'efface et le moral des ménages s'améliore. Avec le déconfinement et la fin des restrictions sanitaires, l'Insee a constaté une nette augmentation de leur confiance dans la situation économique en juin. Elle atteint même son plus plus haut niveau depuis 15 mois.

L'indicateur de la confiance des ménages progresse de 4 points, à 102 points, et dépasse la moyenne de 100. Ils se montrent assuré sur leur situation financière (+6points) et ont envie de faire des achats importants (+10 points). D'un autre côté, ils jugent moins important l'épargne (-4points). Néanmoins pour l'Insee cela reste «très au-dessus de sa moyenne».

L'avenir s'annonce meilleur et les ménages perçoivent l'avenir positivement (hausse de 8 points) et leur crainte du chômage s'emnuit fortement (-19 points). Ains, l'Insee constate qu'il s'agit de l'indicateur le «plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire».

