Séismes en Turquie : des vidéos montrent Erdogan se vanter d'avoir permis à des constructeurs d'éviter les codes antisismiques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan devant le Parlement à Ankara, le 1er octobre 2021

Les critiques affirment que les entrepreneurs ont été autorisés à ignorer des règles de sécurité cruciales, augmentant ainsi leurs profits mais mettant les résidents en danger.

Ces vidéos ont alimenté l'indignation de l'opinion publique face à la lenteur des efforts déployés pour aider les habitants à la suite aux tremblements de terre qui ont fait plus de 35 000 morts en Turquie et en Syrie, et laissant de nombreuses personnes blessées, sans logement, sans nourriture et sans chauffage en plein hiver.

Dans une vidéo tournée en mars 2019 en Turquie, Erdogan a énuméré certaines des principales réalisations de son gouvernement - notamment de nouveaux logements pour la ville de Kahramanmaras, également connue sous le nom de Maras, près de l'épicentre du séisme de la semaine dernière.

« Nous avons résolu le problème de 144 156 citoyens de Maras grâce à une amnistie de zonage », a déclaré Erdogan, en utilisant ce terme pour désigner les amnisties de construction accordées pour permettre aux entrepreneurs d'ignorer les codes de sécurité qui avaient été mis en place spécifiquement pour rendre les édifices résistants aux tremblements de terre.

Selon les ingénieurs et les architectes, l'absence de dispositifs de sécurité conçus pour absorber le choc des tremblements de terre a probablement contribué à l'explosion du nombre de morts.

Lors d'une autre vidéo, tournée lors d’une étape de la campagne en 2019, dans la province de Hatay, Erdogan s'est à nouveau empressé de vanter les logements créés par son gouvernement.

Erdogan a reconnu l'existence de certains problèmes initiaux dans la réponse du pays au tremblement de terre, mais il a déclaré qu'aucun gouvernement ne pouvait être prêt pour une catastrophe de cette ampleur. Toutefois, le principal leader de l'opposition turque, Kemal Kilicdaroglu, a déclaré que « s'il y a une personne responsable de cette situation, c'est Erdogan ».

À Lire Aussi

Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : ce qui tue le plus, ce sont le manque de développement et la pauvreté

Et la principale association d'ingénieurs et d'architectes du pays s'est livrée à une attaque cinglante contre la pratique des amnisties pour les constructeurs, déclarant : « L'amnistie de zonage est une invitation à la mort ». L'association a ajouté : « Dans notre pays, les amnisties de zonage ont été l'une des plus importantes incitations à la construction illégale et ont rendu incertaine la possibilité pour la société de vivre dans des maisons saines et sûres ». Le groupe a déclaré que cette pratique était utilisée « à des fins de gain politique » et qu'il fallait y mettre fin.

Le site d'information turc Duvar a publié un tweet d'Erdogan datant de 2013, marquant l'anniversaire du tremblement de terre de Marmara de 1999, qui a tué plus de 17 000 personnes. Il disait : « Les bâtiments tuent, pas les tremblements de terre. Nous devons apprendre à vivre avec les tremblements de terre et prendre des mesures en conséquence ».