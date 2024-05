Savez-vous combien de Parisiens sont millionnaires ?

Un parisien sur 74 est millionnaire - Photo d'illustration AFP

La capitale française se hisse dans le top 10. Le dernier classement réalisé par le cabinet de conseil Henley & Partners compare le nombre de millionnaires résidant dans la plupart des métropoles du monde et force est de constater que Paris fait figure de ville attirante. Moins que New-York, certes, qui remporte la palme avec 349 500 millionnaires habitant la grosse pomme, comme le rappelle Le Parisien sur son site. C’est 48% de plus qu’en 2013, notent d’ailleurs nos confrères. En tout et pour tout, cela signifie que New-Yorkais sur vingt-quatre peut se targuer d’une fortune à sept chiffres, la ville ne comptant pas moins de 8, 26 millions d’habitants.

San Francisco compte aussi parmi les métropoles les plus attirantes pour les millionnaires, avec quelque 305 700 individus dont le capital investissable dépasse le million en 2023. C’est un chiffre en net progression : ils sont 82% plus nombreux qu’il y a 10 ans. De l’autre côté du monde, à Tokyo, la progression est forte aussi, puisqu’elle grimpe de 64% pour un total de 244 800 millionnaires, qui s’explique notamment en raison du départ des millionnaires de Hong Kong. Par ailleurs, Londres voit également son taux de très riches diminuer depuis le Brexit.

Dans les faits, c’est en Chine que le nombre de millionnaires croît le plus : ils sont 90% plus nombreux à Pékin (qui arrive en dixième du classement) et de 140% à Shenzen. A Paris, à titre de comparaison, la hausse n’est “que” de 12% par rapport à 2013, mais cela suffit pour remporter la 7ème place du classement. En effet, on compte 165 000 millionnaires dans les rues de la capitale, ce qui signifie que tout un chacun, lorsqu’il ou elle se promène dans ses rues, a une chance sur 74 de rencontrer un millionnaire…