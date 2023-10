Salah Abdeslam : Éric Dupond-Moretti veut que l’accord de retour en France soit «respecté»

Le Garde des Sceaux a rappelé que la Belgique avait un accord avec la France pour lui remettre le djihadiste à l’issue du procès des attentats de Bruxelles.

Salah Abdeslam doit-il purger sa peine de prison en France ? Interrogé sur le plateau de BFMTV ce jeudi, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a rappelé qu’un accord entre la Belgique et la France avait été signé pour rapatrier le terroriste du 13-Novembre dans une prison française.

À l’issue de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible par la cour d’assises spéciale de Paris en juin 2022, Salah Abdeslam a été transféré en Belgique pour un autre procès-fleuve, celui des attentats de Bruxelles en mars 2016. Depuis août, ses avocats belges ont lancé une procédure pour empêcher son transfèrement en France, qui devait intervenir d’ici le 12 octobre. Sa défense met en avant le caractère «inhumain» de la perpétuité incompressible française.

Mardi 3 octobre, la cour d'appel de Bruxelles a statué en urgence et interdit à l'État belge de procéder à son transfèrement, dans l’attente d’un débat sur le fond sur la question. D’ici là, son retour en France n’est donc plus d’actualité. «Ce n’est pas la Belgique qui refuse (le transfèrement de Salah Abdeslam en France, NDLR). Il y a une décision de justice qui est prononcée dans le cadre d’un référé. Le fond n’a pas encore été évoqué», note le Garde des Sceaux. Puis ajoute : «Nous avons des accords clairs avec la Belgique et je ferai tout pour qu’ils soient respectés. Et ils le seront.»