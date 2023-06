Saisie record au Brésil : plus de 28 tonnes d'ailerons de requins interceptées

Les autorités brésiliennes ont annoncé avoir saisi la plus grande prise d'ailerons de requins au monde. Plus de 28 tonnes d'ailerons, destinés à l'Asie où ils sont très prisés, ont été saisies par l'agence environnementale Ibama. Selon l'institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, ces ailerons proviennent d'environ 10 000 requins bleus et mako pêchés le long de la côte brésilienne.

Jair Schmitt, l'un des dirigeants de l'agence, a déclaré qu'il s'agit probablement de la plus grande saisie de ce type de produit de l'histoire. La majorité des ailerons ont été saisis dans une entreprise de l'État de Santa Catarina, tandis que le reste, destiné à l'exportation, a été intercepté à l'aéroport de Sao Paulo. L'Ibama estime que d'autres entreprises pourraient être impliquées dans ce trafic.

Fin mai, le Brésil a inscrit le requin mako sur la liste des espèces menacées, en réponse à la décision prise lors de la conférence sur le commerce international des espèces menacées visant à protéger plusieurs espèces de requins menacées par le trafic d'ailerons en Asie.