Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement islamiste palestinien Hamas.

La police israélienne a annoncé, ce lundi, avoir arrêté dans le sud d'Israël la sœur du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans le cadre d'une enquête pour « terrorisme », selon des informations de France Info. Sabah Abdel Salam Haniyeh « est soupçonnée d'avoir des contacts avec des agents du Hamas et de s'identifier à l'organisation, tout en incitant à commettre des actes de terrorisme en Israël et en les soutenant », selon les autorités d’Israël. Cette proche du chef du Hamas, qui possède la nationalité israélienne en raison de son mariage avec un Bédouin, est accusée de liens avec des activistes du Hamas et d'incitation au terrorisme.

Les forces de sécurité israéliennes ont donc interpellé ce lundi cette femme de 57 ans, sœur du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh et résidente de Tel Sheva, une localité bédouine du Néguev.

Selon la police israélienne, « au cours de la perquisition à son domicile, les forces ont localisé des documents, des supports médiatiques, des téléphones et d'autres preuves attestant de graves infractions à la sécurité contre l'État d'Israël ».

Le Hamas a présenté pour la première fois « ses excuses » aux habitants de Gaza pour les souffrances causées par le conflit, dans un long communiqué publié dimanche soir sur sa chaîne Telegram.

Le mouvement islamiste a confirmé sa volonté de poursuivre cette guerre, qui, selon lui, doit permettre de parvenir à « la victoire et la liberté » des Palestiniens.

Le Hamas a adressé « un message de remerciement au peuple » de la bande de Gaza, dont il reconnaît « l'épuisement ».