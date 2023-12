Ruffin appelle la gauche à sortir du discours « de résistance » et à mieux « traiter les difficultés des Français »

François Ruffin

Après l’adoption de la loi immigration, François Ruffin a d’abord critiqué Emmanuel Macron. Il rapproche au président d’avoir « bradé des valeurs pour des petits calculs cyniques » et de « faire la courte échelle à l’extrême droite ». Si « Marine Le Pen chemine vers l’Élysée », il veut croire que rien n’est « inéluctable ».

« Il y a les quatre listes pour les européennes c'est un souci. Mais déjà ça passe par enterrer les haches de guerre, fumer le calumet de la paix. Cessez de s'insulter, de se maltraiter. Je dis aux chefs de parti : arrêtez vos conneries, je dis à tout le monde arrêtez vos conneries, il faut arrêter les conneries ! », a-t-il martelé, pour relancer l’idée d’une alliance.

« Il faut en finir avec (le discours) qu'on serait juste des citadelles assiégées, qu'il nous faut résister, il nous faudrait juste exister. (…) Et se dire qu'on n'est pas dans un pays raciste, moisi, réac', et qu'il nous faudrait juste tenir des bastions, ce n'est pas ça. On a une majorité possible dans le pays, sur des thèmes qui sont les nôtres », veut-il croire. « Il faut qu'on sorte du ton d'acrimonie, de rancœur pour aller vers quelque chose qui respire la joie. (…) La question clé, c'est de traiter les difficultés des Français », affirme-t-il encore.