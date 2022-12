RTE anticipe de premiers pics de consommation d’électricité dans les prochains jours

Avec des températures inférieures aux moyennes de saison, la consommation d’électricité est en hausse en France. Les premiers pics de consommation sont attendus dans les prochains jours : un premier jeudi à 19h (76,5 gigawatts), et un second lundi prochain à 12h (80 GW), selon les prévisions de RTE. Pour autant, ces prévisions sont « susceptibles d'évoluer significativement » d'ici là, souligne le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Pour Nicolas Golberg, expert énergie chez Colombus Consulting, les préoccupations se portent moins sur ce jeudi que sur lundi prochain : « S'il continue de faire vraiment froid, on pourrait avoir une première alerte orange Ecowatt dès lundi ». Le signal orange est le deuxième niveau du dispositif Ecowatt (avant le rouge). Cela signifie que le système électrique est tendu et que les gestes d'économies d'énergie sont les bienvenus. « Cela ne veut pas dire qu'il y a des risques de coupures », souligne toutefois Nicolas Goldberg.

Ce serait le premier signal Ecowatt orange depuis le 4 avril dernier. À l’époque, RTE avait appelé aux « écogestes » entre 6h et 12h, ce qui avait « permis d'économiser 800 mégawatts (MW) à la pointe de consommation », soit l'équivalent de « quasiment la puissance d'un réacteur nucléaire ».

Si le froid devait perdurer, le réseau électrique pourrait être mis à mal, accentuant les risques de coupure : « Les réacteurs nucléaires à l'arrêt ont tardé à redémarrer. Ils produisent en ce moment 37 GW, ce qui n'est pas terrible, note Nicolas Goldberg. En plus il fait froid, gris et il y a peu de vent, donc l'éolien et le solaire sont faibles ».