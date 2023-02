Royaume-Uni : quatre élèves suspendus de leur lycée après qu'un Coran a été très légèrement abîmé

Un Coran a été légèrement abîmé au Royaume-Uni.

Quatre élèves ont été suspendus d'un lycée de Wakefield, ville du nord de l'Angleterre, après qu'un exemplaire du Coran a été abîmé, rapporte la BBC. Cet incident a eu lieu mercredi à la Kettlethorpe High School : une copie du texte islamique a été apportée par un élève de 10e année (qui correspond à notre classe de troisième) a subi une légère déchirure à la couverture, d'un centimètre environ, et des taches de saleté sur certaines pages.

Le directeur de l'école, Tudor Griffiths, a tenu une réunion avec des responsables de la communauté musulmane vendredi. Le conseiller indépendant de Wakefield East, Akef Akbar, a déclaré qu'on lui avait dit que le livre avait été apporté à l'école comme un défi par un élève qui a perdu en jouant à un jeu vidéo Call of Duty avec d'autres élèves. Il a expliqué qu'il avait cru comprendre qu'il avait été jeté dans les locaux de l'école, ce que l'école a nié. Akef Akbar a profité de cette réunion pour analyser le livre et confirmer qu'il n'a pas été détruit.

Le directeur de l'école, M. Griffiths, a déclaré dans un communiqué : "Nous tenons à rassurer toute notre communauté sur le fait que le livre saint reste entièrement intact et que nos premières enquêtes indiquent qu'il n'y avait aucune intention malveillante de la part des personnes impliquées. Cependant, nous avons clairement indiqué que leurs actions n'ont pas traité le Coran avec le respect qui lui est dû. Les personnes impliquées ont donc été suspendues et nous allons travailler avec elles pour nous assurer qu'elles comprennent pourquoi leurs actions étaient inacceptables.

"Ce matin, nous avons rencontré les dirigeants de notre communauté musulmane locale, les conseillers municipaux et la police pour partager toutes les informations que nous connaissons actuellement, les actions entreprises et les mesures immédiates que nous avons prises pour renforcer les valeurs et le comportement que nous attendons de chaque membre de cette communauté scolaire afin de garantir le respect de toutes les religions."

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré qu'ils étaient "en liaison" avec l'école.

"Les enquêtes initiales ont confirmé que des dommages mineurs ont été causés au texte et les agents continuent de travailler en étroite collaboration avec l'école", ont-ils ajouté.