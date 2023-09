Royaume-Uni : l’économie britannique s’est remise du Covid-19 plus rapidement que prévu

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak visite une usine Land Rover le 19 juillet 2023 à Warwick, dans le centre de l'Angleterre.

L'économie du Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que prévu initialement depuis la fin de la pandémie de Covid, selon la BBC. Le Royaume-Uni a connu une croissance plus rapide que la France ou l'Allemagne depuis fin 2019 et a donc été en mesure de surmonter plus rapidement les conséquences de la crise sanitaire sur le plan économique.

Les derniers chiffres de l’Office des statistiques nationales (ONS) indiquent que l'économie du Royaume-Uni a connu une croissance de 1,8 % depuis le début de la pandémie, alors que l'estimation précédente faisait état d'une contraction de 0,2 %.

L'économie britannique a connu une croissance de 0,3% au cours des trois premiers mois de cette année, contre 0,1% précédemment estimé.

L'ONS révise les chiffres du PIB au fil du temps à mesure qu'il reçoit plus d'informations sur les performances de l'économie.

Selon les derniers chiffres, la croissance du Royaume-Uni depuis la pandémie dépasse celle de 1,7 % en France et de 0,2 % en Allemagne.

Le Royaume-Uni devrait éviter une récession au second semestre de cette année, grâce au récent ralentissement de la hausse des prix à la consommation.